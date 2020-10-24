歐力士猛牛隊的台灣右投張奕台灣時間明（25）日中午12點先發，大阪巨蛋主場迎戰千葉羅德海洋隊，爭取本季第3勝，目前他的戰績2勝2敗、自責分率3.20。

日本媒體問張奕，明天應該有機會碰到羅德隊陳偉殷，會對他說些什麼？張奕表示，如果見到前輩一定會先打招呼，問候一下近況如何？這是應有的禮貌，而且之前都沒有機會碰面。

張奕上次先發是在本月17日，對戰西武獅隊主投6局，只被擊出3支安打，送出8K是個人單場新高，只有1次四壞球，無失分拿下勝投，堪稱生涯代表作，他很希望能夠延續好的球感再創佳績。

羅德隊近況不佳，苦吞6連敗，與洋聯龍頭軟銀鷹隊的勝差拉開到9.5場，軟銀在太平洋聯盟封王的魔術數字只剩M3。而且羅德只領先西武獅2場勝差，再不振作也可能被擠到第3名。

羅德隊明天的先發投手是岩下大輝，今年戰績5勝7敗、自責分率4.46。原本是先發輪值的一員，本月4日卻被球團宣布新冠肺炎確診，治療了一陣子才痊癒，明天是歸隊後首次登板，上次出賽是在10月1日。

(中時 )