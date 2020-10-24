牠雖然沒有30公分，但長達5公分的「尺寸」讓牠在同類中顯得「又巨又粗」。每年奪去約50條人命的殺手，牠就是大虎頭蜂(Asian giant hornet)。華盛頓州農業部(WSDA)23日警告，該州布雷恩市首次發現大虎頭蜂巢。由於牠的強大殺傷力與毒液致命性，威脅該州農業、生態平衡與人類安全，更讓美國除新冠肺炎外，又面臨另一種威脅的挑戰。

「有線電視新聞網」(CNN)報導，WSDA使用新型誘捕器捕獲並追蹤大虎頭蜂行蹤，進而在1顆樹中的空洞發現其巢穴。數十隻大虎頭蜂忙碌地進進出出溫暖的家。

大虎頭蜂體型長達5公分，堪稱蜂界霸主。

事實上，這不是大虎頭蜂首次現身華盛頓州，早在2019年該州便發現其蹤影；但這次是首度發現大虎頭蜂蜂巢。大虎頭蜂是非美國本土的外來入侵種，在蜂界與昆蟲界都是數一數二的巨，更能在短短數小時將整個蜜蜂巢「屠城」。

此外，飛行速度達每小時24.8英里的大虎頭蜂移動時會發出巨大的聲響，其藏身處相當隱蔽讓人類容易意外觸碰。但大虎頭蜂非常「顧家」，往往會與入侵者拼生死，加上群體戰鬥的個性讓牠致命性倍增。

研究指出，被大黃蜂螫到的感覺，就像被燒紅的鐵釘插入身體。其體內的曼德拉毒素會分解紅血球與皮膚，並產生巨痛會讓人昏厥，而曼德拉毒素會造成人類器官衰竭甚至死亡。

「英國廣播公司」(BBC)指出，大虎頭蜂每年造成約50人死亡，加上對其他昆蟲的強大致命性，讓牠奪下「殺人蜂」的惡名。WSDA憂心大虎頭蜂恐對華盛頓州的農業經濟、生態平衡與人類安全，形成威脅。

CNN報導表示，大虎頭蜂通常在地面築巢，偶有在枯木中築巢的案例。WSDA已將該株樹木砍除，並於周遭設立陷阱以追蹤來訪大虎頭蜂的蹤跡，力求「除惡務盡」。

(中時新聞網)