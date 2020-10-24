61歲單立文與老婆經常在社群網站放閃。(取自單立文IG)

港星單立文（豹哥）身兼音樂人、歌手與演員多職，曾演出多部三級片的他，更因為7度飾演西門慶，完美詮釋角色風流不羈的形象，又有「西門慶專業戶」之稱。現年61歲單立文，近日接受港媒專訪，也親自回應了有傳他因拍三級片過多，導致精盡不孕的傳聞。

單立文1996年與香港女星胡蓓蔚交往，2008年結婚，女方至今肚子仍沒有消息，也讓單立文早年一度傳出是拍三級片過多，導致精盡不孕。對此單立文近日接受港媒專訪，也提及了此一荒謬傳聞，他說經過這麼多年，早已看開，也不會生氣。

單立文說一開始拍三級片，壓力很大，但時間一久就刀槍不入，他也感謝家人的支持，因為家人從不說他半句，放手讓他去闖，「你知道一個家庭成員去拍三級片，對他們也有影響，很多難聽的說話落到他們耳中，都要承擔一定壓力。」但單立文也坦言與家人的關係，的確因為他拍三級片，在那時候變得疏離。

被封為「西門慶專業戶」的單立文，原本一心想當個音樂人，卻誤打誤撞地拍了第一部三級片《聊齋艷譚》，還創下不錯票房，因此開始了他的三級片生涯，1990年更憑著與王祖賢主演《潘金蓮之前世今生》提名香港金像獎最佳新演員，演技受到肯定。

不過單立文也說，自己拍三級片的底線就是一定要穿內褲。原來貼心的他，認為若自己全裸，女方不僅會因尷尬無法安心演出，也會感到不舒服，不如由他來做好安全措施，減少彼此接觸，「現場一定要尊重女演員，她要裸露胴體，心裡肯定不好受。」

如今單立文事業愛情兩得意，與老婆胡蓓蔚不時就在社群網站放閃曬恩愛，十分享受兩人生活，近來也因為在港劇《愛•回家之開心速遞》飾演熊樹仁一角，備受矚目，先前也大方透露凍齡秘訣，那就是保持童心很重要。

(中時新聞網)