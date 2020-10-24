來到一年一度的重陽佳節，台灣郵政協會暨基隆郵局為弘揚「郵人種福，喜心服務」及「老吾老以及人之老」之精神，並落實關懷獨居長者，回饋社會之服務理念，於23日由局長蔡季芬率同仁前往基隆市暖暖區博愛仁愛之家辦理關懷獨居長者公益活動，並貼心準備營養補給品，向仁愛之家長者問候致意，郵局以實際行動來守護並關懷弱勢團體，希望能拋磚引玉，善盡企業社會責任，為社會公益貢獻一分心力。

蔡季芬在致詞中真誠祝福在場所有長者健健康康快樂幸福，從活動中與長者短暫的接觸聊天讓人深刻體會，其實老人家真正希望，不過是一句溫暖真誠的問候，只是希望在大家心中，還有他們存在的價值感，一句平常的問候，或是一小段陪伴的時光，都能讓長輩感受到生命尊嚴和存 在的幸福感。

基隆郵局指出，局方長期推動關懷獨居長者不遺餘力，今年度關懷轄區內長者已達2417人次，透過外勤人員每日穿梭於大街小巷投遞執勤時，主動居家探視獨居長者、年節慰問、協助異常緊急通報、代辦郵政有關業務及生活必需品與禮品代送等，以實際行動長期關懷社區長者，提供令人感動的服務贏得當地民眾讚許，郵政關愛社會，無所不在的形象深植民眾內心。

(中時 )