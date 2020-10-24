位在台南北門路的光南創始店是不少當地人的回憶，而今傳出將歇業，只營業到11月份，消息一出後讓不少當地人淚喊，「這下北門的回憶一點都不剩了，再見了，我記憶中的北門」。不過好消息是光南將會到永康中華路原美華泰位置開新店，目前正在籌備當中。
臉書專頁「台南式」昨(23)日發出貼文表示，台南光南創始店將歇業，「北門路回憶再減一！準備向光南北門店說再見。」接著說明是因為租約問題，只營業到11月為止，而目前店面房東也已經在網路上以月租60萬元在網上租售。不過，12月光南將在永康中華路原本美華泰的位置開設一間新店，「目前處於籌備階段」。
光南大批發前身為「光南唱片」，1984年成立於台南的博愛路(現在的北門路)商圈。早年台灣音樂唱片市場熱絡，光南業績也跟著水漲船高，不過隨著時代的變遷，唱片市場逐漸萎縮，光南也逐步轉型成複合式賣場，除了唱片外，也銷售文具、書籍、生活百貨及電腦周邊產品，成了不少學生下課後的好去處。
而根據《ETtoday新聞雲》報導，有關光南北門店歇業一事，業者出面回應，目前確實遇上租金問題，和房東之間有些分歧，但公司正積極與對方協調中，目前沒有關閉台南北門店的打算。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。