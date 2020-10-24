只差最後一步就能包辦上、下半季冠軍，中信兄弟今天以2比3不敵統一獅，讓台南球場相隔11年再現橘海，兄弟總教練丘昌榮賽後展現風度，恭賀對手奪冠，但對於接下來兩軍將在總冠軍戰再度碰頭，「我們還有很多地方需要努力，下週一開始練球，也會與味全進行友誼賽。」

面對本季最後一場例行賽，兄弟派出王牌投手德保拉迎戰統一泰迪，前5局雙方仍維持1比1平手，但6局下統一把握住得分機會，靠著連續4支安打攻下2分，終場以1分差險勝，搶下總冠軍戰門票。

賽後丘昌榮談到此役直呼可惜，「他們（統一）表現的很棒，球隊氣氛也很好，是我們自己很多機會沒有掌握好，其實德保拉投球內容不差，只是那球被（陳）鏞基掌握住，但這就是棒球。」

儘管沒能先在總冠軍戰搶下1勝優勢，但兄弟仍要為接下來的總冠軍戰做準備，丘昌榮說：「下周一會開始練球，二跟四會與味全龍進行友誼賽，全部投手都會下場投球，投手安排則交給投手教練決定。」

(中時 )