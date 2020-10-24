木蘭聯賽盃足賽今天在台北田徑場揭開序幕，桃園國際上半場由丁旗破門扳平，下半場再靠新北航源自擺烏龍，以2比1逆轉殺入4強；台北熊讚則在「高校怪物」林欣卉的梅開二度帶領下，以5比1淘汰高雄陽信，取得另1張4強門票。

聯賽盃31日將在花蓮縣立體育場進行4強賽，由聯賽冠軍花蓮vs.桃園國際，台北熊瓚則卯上聯賽亞軍台中藍鯨，決定11月7日在台北田徑場的冠軍戰戲碼。

新北航源總教練徐翊今天新婚宴客請假，由男足教練洪慶懷坐鎮指揮，一開賽高位拚搶成效不錯，傷癒復出的「小辣椒」曾淑娥第12分鐘從右路突入禁區，似傳似射巧妙吊向遠柱，球兒巧妙越過國際門將朱芳儀頭頂落入遠角邊網，讓航源先馳得點1比0領先。

這是阿娥重返木蘭聯賽後的首顆進球，不過落後的國際也在上半場後段進入節奏，第33分鐘前鋒陳燕萍左路突破傳中，丁旗在門前6碼跟進頭槌，雖然只稍微蹭到球皮，但改變方向已讓門將廖玟淇措手不及，球打在她的身上彈入門內，上半場兩隊戰成1平。

換邊再戰，第60分鐘陳燕萍開出右側角球，廖玟淇衝出球門嘗試接球，球卻被余汶婕頂高飛向航源自家大門，廖玟淇回追仍無法阻止球兒落入門內。終場國際就靠對手這顆烏龍球，以1球之差搶下4強門票。

若林美里（右）替高雄陽信追回1球，上演台灣處女秀的西耶娜上前擁抱祝賀。（中華足協提供）

台北熊讚與高雄陽信上演「熊熊大戰」，也是陽信美籍外援西耶娜的寶島處女秀，未料丰采全被18歲的林欣卉搶走。這位醒吾高中三年級小將抓住陽信後防與門將間的偌大空檔，於第14、16分鐘兩度憑速度從右路殺入禁區，單刀赴會勁射破門，先讓熊讚取得2比0領先。

落後的陽信全力反攻，第22分鐘抓住右側角球機會，若林美里頭槌攻門雖被擋出，但反應迅速立刻上前補射破門，追成1比2。可惜陽信後防繼續失火，第30分鐘被梁凱柔左路快攻帶球內切，於18碼處起右腳勁射破門，讓熊讚重建兩球領先。

台北熊讚林欣卉（中）以速度甩開高雄陽信後衛呂孟舫（右），單刀赴會勁射破門。（中華足協提供）

第33分鐘，林欣卉在右路以華麗的「彩虹過人」（Rainbow kick或Rainbow flick）擺脫陽信左後衛郭祖兒，殺入禁區回敲給林雅涵射門雖被擋掉，但陽信後防一陣慌亂，讓蘇芯芸在無人盯防下接應王郁婷左路吊中破門，上半場熊讚4比1領先陽信。

陽信上半場後段緊急換上資深後衛段雨柔，雖然穩住了防線，不過比分已被拉開，下半場推出丁家英搶攻仍未能破門。熊讚則由林慈慧在第51分鐘遠射破門，錦上添花也鎖定最終比分，以5比1大勝晉級。

(中時 )