中華企業射箭聯賽2年「箭尊爭霸戰」今（24）日開射，台南隊彭家楙6比2打敗協會青年隊新兵邱意晴，再度登上「箭林之后」寶座。彭家楙賽後表示：「感謝中華企業射箭聯盟給我們舞台，也感謝隊友和對手，對我來說，每一場比賽都是很寶貴的磨鍊。」

這項比賽經過例行賽10輪激烈競技和精采刺激的挑戰賽後，今日中午13時起在國立體育大學射箭場，由在企業射箭聯賽2年女單、男單、混雙、女團和男團各項，上半季和下半季表現最佳團隊派將捉對廝殺，爭奪各項目「箭尊」。

打頭陣的「箭林之后」之爭，尋求衛冕的台南射箭隊彭家楙，接下企業射箭聯賽新兵協會青年隊邱意晴戰帖。兩人例行賽交手過1次，拚至5比5平手，加射又同為9分，量測距靶心距離後才由邱意晴以6比5險勝。

今天再度狹路相逢，兩人最大的敵人並不是對手，而是國體大射箭場現場超大，連騎摩托車都快被吹翻的大風，而且還忽大忽小、瞬息萬變讓人無法捉摸。

比賽結果薑是老的辣！在企箭元年、二年分別寫下開季7連勝和6連勝，也是2019荷蘭世錦賽女團金牌成員的彭家楙以6比2勝邱意晴，報了例行賽6連勝後敗給邱意晴的一箭之仇，再度榮膺「箭林之后」。

彭家楙表示：「風超大的，而且忽大忽小很難抓，我只能告訴自己別想太多，抓住風小一點的時間果斷出手，很開心能夠再度榮膺箭林之后，感謝中華企業射箭聯盟給我們這麼棒的舞台，也感謝隊友的鼓勵。」

年初東京奧運選拔賽失利彭家楙心情有點失落，奧運因疫情順延又有了一線生機，這回她做好心理建設。「當然想去奧運，但不想花太多時間想這件事，比較在意自己在比賽中學到什麼。不管最後誰入選，只要能為台灣拿到好成績就是好事。」

從國小開始練射箭到現在，彭家楙每場比賽後都會跟啟蒙教練歐翼回報，今天也不例外。「射箭路上祥安國小老師歐翼從來沒放棄我，一路陪我走到今天，真的很感謝老師，也要謝謝每一場比賽對手給我的磨鍊，給了我成長的養份。」

箭壇四大天后中只剩林佳恩還沒贏過的邱意晴雖鎩羽而歸，但也得到很棒的經驗值。「今天的風真的超大的，有受到一點影響，練習時其實我是有找到感覺，但比賽時自己出手時還是不夠果斷。」

(中時 )