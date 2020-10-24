【現場直播】「民主論壇、自由開講」 公民團體呼籲大眾力挺言論自由｜2020.10.24

中天新聞台陷換照危機，引來各界批評，質疑政府打壓新聞自由，中天新聞為此舉辦3天戶外開講，向人民闡述新聞自由的重要性。挺韓五虎將之一的「文山伯」張文山24日也現身現場，並表示，希望大家能夠結一致，捍衛媒體的言論自由，發出公民的怒吼，他還指出，媒體的市場機制應該讓民眾來決定，而非NCC。

文山伯表示，執政黨的昨是和今非，除了兩套標準以外，「我不知道要用哪一句話來形容」，並指出，勇敢的台灣人民，站在自由的廣場上，要得是什麼？「我們要言論自由、要生活平安、要和這塊土地站在一起，捍衛我們的人權」。

文山伯認為，做錯事情，知錯必改，善莫大焉，而媒體就是要紀錄現在、過去，以及未來政府的所作所為，記錄過去發生了什麼，而且未來還有很多真相要報導，他還直言，「市場機制不是NCC那幾個委員就能替我們決定的，要讓我們自己決定」。

文山伯強調，公民的力量很偉大，公民的怒吼，要大家一起喊出來，並感嘆，中天讓他最感動的，「是他看的起我們這些賣魚的、種菜的」，而且對農漁民不會有雙重標準。

文山伯也說，捍衛媒體自由，需要所有台灣人民要勇敢站出來，不是看誰站在台上，而是要看台灣的百姓有多堅定、有多堅強。他還呼籲台下民眾，「堅定我們的意志，堅持走下去，沒什麼好怕的，就算我站在台下，也能只發出一份力量，所以要團結一致，目標是完成捍衛媒體的言論自由」。

(中時新聞網)