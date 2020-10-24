國際會計師事務所普華永道（PwC）美國董事長萊恩（Tim Ryan）指出，11月3日美國大選無論川普還是拜登勝出，美國企業供應鏈撤出中國是大勢所趨不會改變。

萊恩上美國媒體CNBC節目《Closing Bell》接受專訪表示，根據普華永道近來的調查，在美國總統川普對中國發動貿易戰後，美國供應鏈撤離中國就成了焦點話題，而新冠疫情席捲全球後，此議題對美企的重要性與日俱增。

萊恩說：「新冠肺炎確實讓外界焦點放在供應鏈風險。我們觀察到一點，有關降低供應鏈風險的討論已直通董事會層級，過去供應鏈集中化情況不像現在那麼明顯。」

萊恩表示，供應鏈撤出中國這個全球第2大經濟體，東南亞國家、墨西哥及美國可望因此受惠。

普華永道上月發布調查578位美企主管的結果，46％左右受訪者表示，「強烈贊同」政府應提高必要產品在美國的產能，以助提振美國經濟。

但疫情打亂企業將生產線移出中國的步調。生產掃地機器人的iRobot執行長安格爾（Colin Angle）表示，原本預計年底前完成生產線移至馬來西亞計劃，卻受疫情影響要拖延到明年。 調查另發現，受訪美企主管擔心川普連任後，中美貿易關係的緊張程度，會比拜登主政下還嚴重。不過將近30％的受訪者「強烈同意」，無論誰勝選入主白宮，對中國的貿易限制都只會加劇。

調查也顯示，不管大選結果如何，70％受訪企業主管期待調高企業稅，用以支應高達數兆美元的疫情刺激方案經費。川普政府將企業稅率由35％調降為21％，但民主黨候選人拜登主張稅率調升至28％。

(工商 )