美股上周受英特爾崩跌10％的拖累，中止周線連三紅。本周投資人聚焦超級財報周，蘋果、微軟、臉書、亞馬遜等科技大咖都將發布最新季報，但圍繞新紓困案及總統大選的不確定性料籠罩市場。

本周有將近170家美國企業發布業績，除了波音、工具機龍頭卡特彼勒（Caterpillar）、製藥巨頭默克（Merck）等藍籌股外，重量級科技巨擘的財報也同步出爐。

微軟27日（周二）公布財報、蘋果、臉書、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、推特則一致在29日（周四）發布業績。

iPhone 12本月才開賣，但分析師對蘋果本財年第四季（截至9月底）的業績並未看得太壞。金融數據供應商FactSet調查分析師後普遍預估，蘋果本周四發表的第四季營收639.8億美元，與去年同期的640.4億美元相去不遠。

獲利方面，分析師預估蘋果第四季的每股盈餘71美分，低於去年同期的76美分。2020財年蘋果獲利可望維持正成長，料繳出32.4億美元，甚至優於2019財年的29.7億美元。

至於另一家備受矚目的微軟，投行Cowen分析師伍德（J. Derrick Wood）指出，微軟最新季報的表現，應會比它保守的財測還好，無非拜個人電腦（PC）出貨強勁及微軟雲端運算平台Azure大幅成長之賜。

除重量級企業財報外，29日公布的美國第四季GDP報告，預料也是市場關注焦點。照金融數據商路孚特（Refinitiv）預測，第二季GDP受累於防疫封鎖劇縮31.4％，第三季則在經濟解封回溫之下，可望報復性成長32.5％。

投資人觀望國會紓困協商結果，加上晶片龍頭英特爾財報欠佳，連累股價重摔10％，上周五美股三大指數漲跌互見。

道瓊工業指數收跌0.1％，報28,335.57點；標普500指數和那斯達克指數小幅收紅，標指收漲0.34％報3,465.39點，那指收漲0.37％報11,548.28點。

道指及標指分別周跌0.9、0.5％，周線連三紅嘎然而止。那指周跌1.1％，是五周來首見周線收黑。

(工商 )