台中市梧棲區浩天宮潛水媽將於11月1日展開一年一度徒步進香行程，24日晚間特別舉辧起馬宴，席開400餘桌慰勞駕前志工團隊、進香沿途停、駐駕宮廟、大肚中堡五十三庄接駕宮廟及全國各界交陪宮廟等，現場熱鬧非凡。
浩天宮歷史悠久距今已近300年，是中部海線三大媽祖廟之一。2020庚子年往北港徒步進香日期於去年12月22日冬至日，經向媽祖擲筊請示，原本以往都在農曆3月媽祖聖誕前完成進香活動，但卻一直無法獲得媽祖允筊。
廟方深怕今年進香被迫中斷，直到將起駕日期往後一直推到農曆9月8日，才獲得媽祖同意，冥冥之中好像媽祖刻意避開疫情尖峰期，得以在安全無虞情況下展開徒步進香。
浩天宮表示，潛水媽將於11月1日至7日徒步進香，今晚特別舉辧起馬宴，席開400餘桌慰勞駕前志工團隊、進香沿途停、駐駕宮廟、大肚中堡五十三庄接駕宮廟及全國各界交陪宮廟等，活動盛況空前。由於浩天宮正修復擴建中，目前經費拮据，活動經費由地方士紳及企業家合力贊助。
浩天宮潛水媽將於11月1日展開北港進香之旅，晚上駐駕彰化大村鄉慶安宮；2日駐駕雲林西螺吳厝朝興宮；3日駐駕雲林北港朝天宮，晚上舉行團拜儀式；4日上午舉行刈火儀式後起駕回鑾，晚間駐駕雲林西螺福興宮；5日駐駕彰化大村慈雲寺；6日駐駕龍井龍泉岩清水祖師廟。
7日下午3：00大甲鎮瀾宮駕前團隊於梧棲區台灣大道民和路口接駕聖母回鑾，下午5：00於文昌路及浩天宮牌樓前舉行大肚中堡五十三庄境內各宮廟接駕境主大庄媽回鑾及團拜儀式，共計52宮廟參與接駕活動。
(中時 )
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