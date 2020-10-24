台中銀行隊高浩文今（25）日以7比3打敗台南射箭隊洪晟皓，勇奪企業射箭聯賽2年「箭林之王」榮銜，一雪例行賽3連敗前恥，隊友譚雅婷／崔建也聯手射下「黃金混雙」，讓台中銀行隊領隊周泓楷、教練劉明煌樂開懷。

中華企業射箭聯賽2年「箭尊爭霸戰」24日在國立體育大學射箭場開打，由在企業射箭聯賽2年女單、男單、混雙、女團和男團各項，上半季和下半季表現最佳團隊派將捉對廝殺，爭奪各項目「箭尊」。

「箭林之王」榮銜由台南射箭隊洪晟皓和台中銀行隊高浩文競逐，雙方例行賽三度交鋒，洪晟皓3戰全勝（6:0、6:4、7:3）佔上風，但不只球是圓的，箭也會轉彎，終場高浩文7:3拿下3連敗後首勝，首度登上「箭林之王」寶座。

對到例行賽時沒贏過強敵洪晟皓，高浩文坦言自己沒想太多。「對我來說，每場比賽都是全新開始，所以我不會去想已經比完的勝負，只專注在比賽當下，今天的風很大，我要自己瞄點更大膽一些，因為我知道自己愈緊繃狀況愈不好。」

雙親都是太魯閣族的高浩文就讀國立體大3年級，國小接觸住民傳統弓，國一開始練反曲弓的他，2016奧運後一度失去目標。「奧運男團第1場就輸掉，努力了3、4年結果卻這樣，心灰意冷下有些自甘墮落，完全無心練箭。」

在教練陳詩園開導下，半年後高浩文走出心魔。「教練說，機會和幸運只給準備好的人，讓我了解到關鍵在於自己準備的不夠好，本來還想再拼一次奧運，可惜選拔賽排第6，但我已經努力過了不會有遺憾，就平常心以對。」

能夠榮膺「箭林之王」，3月起到卓溪國小擔任專任教練的高浩文說，除了家人的支持和隊友的互相鼓勵外，卓溪國小校長田楊橋也是他的貴人。「謝謝校方排課時給了我很大空間和彈性，校長還鼓勵我繼續在企業射箭聯賽打拼。」他說。

(中時 )