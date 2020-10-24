台中銀行隊不只射下「箭林之王」，在「黃金混雙」之爭也傳捷！來自南韓的崔建和譚雅婷聯手，以6比2氣走寒舍集團魏均珩／林佳恩，搶下企箭2年「黃金混雙」榮銜。

譚雅婷說，今天風超大，練習時便跟崔建討論過，要如何互相配合和走位。「常常我一站上去風就來，但混雙賽時還要走動，算起來時間比個人賽短，我的原則就是盡量不要去拖到隊友的時間，勇敢射。」

企箭2年狀況陷入低潮，譚雅婷一直很自責，能在「箭尊爭霸戰」為台中銀行隊搶下「黃金混雙」， 譚雅婷很開心。「我一直很怕拖累團隊，感謝台中銀行隊的體諒，隊上從不給我壓力只給我鼓勵，讓我學習如何走出低潮。」

來自南韓的崔建表示：「雅婷學姐給我很大的安全感，最後一箭出手時很流暢，能夠拿下『黃金混雙』超開心，台灣行對我來說像是奇幻旅程，不僅加入企業射箭聯賽，還能跟台灣名將搭檔和交手，到現在還覺得像作夢一樣。」

剛從國立體大陸上運動技術學系畢業的崔建來自南韓首爾，小學3年級接觸射箭，高三時在南韓全國高中射箭賽拿到個人賽銅牌，前年在我國青年杯射箭賽勇奪個人賽金牌，是企業射箭聯賽第一位也是唯一外籍選手。

談到搭檔崔建，譚雅婷說：「他很可愛，聯賽剛開賽時他超緊張，但後面愈來愈穩，比賽時也有了笑容。」畢業後要回南韓嗎？崔建說：「如果有機會，我想繼續留在台灣比企業射箭聯賽。」

對於台中銀行隊的表現，領隊周泓楷給予高度肯定。周泓楷說：「感謝教練劉明煌和隊員的付出，雅婷雖然陷入低潮，我鼓勵她不要放棄，最後兩場有漸入佳境。身為隊長的高浩文穩定性佳，也是隊中年輕選手的小老師。」

台中銀行隊教練劉明煌表示：「雖然在例行賽排名不佳，但選手都很努力，今天比賽時風超大，很開心浩文、雅婷和崔建仍能有高水準演出，讓台中銀行隊在企箭2年沒再入寶山空手而歸，對全隊士氣有很大的鼓舞作用。」

(中時 )