新竹發生一起櫃姐偷吃男同事的事件。男同事恰巧與櫃姐在同間百貨公司的專櫃上班，不料櫃姐因厭倦自己與工程師丈夫的婚姻生活，竟然偷偷開始與自己的男同事私底下相約外出，但紙終究包不住火，櫃姐的丈夫還是發現自己妻子偷吃，甚至還看到櫃姐曾被小王騎車載出門，兩人深情脈脈的親密行為，櫃姐丈夫憤怒的向兩人提出告訴，新竹地方法院判決兩人需賠償丈夫10萬元。

櫃姐在5年前與目前的工程師丈夫結婚，兩人婚後生活還擁有1子，然而過了幸福美滿的3年生活，櫃姐疑似厭倦與工程師丈夫的婚姻生活，立即開始與自己公司櫃上的一位男同事搞曖昧，兩人還私下多次相約外出，甚至有許多親密行為，譬如互相餵食、相靠一起、十指相扣和擁抱行為，櫃姐的丈夫得知後，氣憤提出告訴，而獲得10萬元的賠償金。

櫃姐丈夫原以為歷經此次事件，妻子會收斂點不會再上演偷情戲碼，不料丈夫又見櫃姐與男同事持續相約，還騎坐機車送櫃姐回家，過程中見櫃姐雙峰緊貼男同事背後，兩手環抱在男同事的腹部上，下巴輕靠在男同事肩上，讓觀看到的丈夫徹底崩潰，又二次向兩人提出告訴要求30萬賠償金。

櫃姐與男同事出庭時表示，騎車環抱只不過為了維持安全駕駛的正確行為，兩人並沒有越矩正常男女關係。法官則認為，由於櫃姐兩先前已被丈夫提告賠償10萬元，再者兩人同在一輛機車上，雖然出現親密舉動，但也無法直接有效證實正在約會，因此判決兩人只需再賠償丈夫10萬元即可，全案仍可上訴。

(中時新聞網)