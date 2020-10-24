【放火】我被仙人跳？我的回應。

知名YouTuber放火，上月中秋到身材火辣的JKF女郎青青家中過夜，不僅青青的陳姓男友發現，還火大拍下裸照，並恐嚇勒索25萬。對此，放火也終於打破沉默，在今（24日）深夜拍片回應了。

放火被爆出慘遭設局仙人跳，雖然事後青青否認是仙人跳，並強調「放火當時也檢查那隻手機影片都刪掉了」，只是昨日深夜網路仍流出疑似放火全裸下跪的屈辱照，讓網友疑惑放火不是都付錢了，怎麼照片還流出。

稍早放火也透過YouTube影片回應被仙人跳一事，他說自己原本想說跟家人私下處理就好，沒想到10月22號報案當天，一到警局就發現有多家媒體在場，讓他很不知所措，不解消息為何被流出。

放火也鄭重澄清與青青僅是借住朋友家的關係，沒有發生如外界傳言般的行為，「在此事情發生前，我完全不知道青青有男朋友。」至於其他細節，放火表示因基於偵查不公開的原則，他不方便多說，但他保證在相關案件告一段落後，一定會給大家一個交代。

最後，放火表示因為這件事情給社會大眾困擾，感到非常抱歉，接著更突然哽咽，平復情緒後才又繼續對自己喊話：「好啦，未來加油啦，不要再這樣，放火你要長大了。」強顏歡笑地模樣令人心疼。

(中時新聞網)