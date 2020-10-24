美國太平洋空軍於夏威夷時間23日否認美國軍機飛越台灣消息，大陸軍事專家王雲飛分析稱，美軍急於否認可能有3點考量：一是承認了擔心大陸強烈反應，二是可能確無此事，三是暗示今後不會輕易飛越台島。解放軍對台海周邊的空情掌握是清楚的，會依據自身的空情掌握做出準確的判斷。

大陸中國政策科學研究會高級研究員王雲飛在《鳳凰軍事》發表文章稱，美國太平洋空軍（PACAF）發布RC-135W電子偵察機21日飛越台北上空的報導為「錯誤消息」，當時沒有美軍飛機出現在該區域。

王雲飛分析稱，美軍公開否認可能主要出於幾點考慮：一是飛越了不敢承認。一旦承認，擔心大陸對美台做出強烈反應，包括軍事打擊入侵大陸領空美機、戰機飛越台灣等，進而引發中美、兩岸軍事衝突。而美軍並沒有做好協防台灣的戰爭準備，會被動地被台灣當局拖入戰爭。在台海發生戰事，美軍沒有勝算，哪怕是在小規模摩擦中美軍失利，將鐵定促使川普結束總統生涯，沒有可能競選連任。

二是確實沒有此事。PACAF工作人員發佈的軍機飛越台灣北部的消息模棱兩可，既可能是飛越台灣本島北部空域，也可能是飛越台灣島北部海區空域，但外界傾向認為是飛越台灣本島。不予否認等於承認，由此可能產生不測風險。

三是暗示今後不會輕易飛越台島。雖過去曾有軍用運輸機以救災名義飛抵台灣、F-18戰機以故障名義降落台灣等，但都是特例，不是例行性行動，今後例行性軍事行動將會慎重決策。美方並不想被「台獨」綁架和利用。

王雲飛說，解放軍對台海周邊的空情掌握是清楚的，不會偏聽偏信美方和台灣當局的口頭解釋，而會依據自身的空情掌握做出準確的判斷，並做出恰當的反應。

(中時新聞網)