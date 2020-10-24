中華企業射箭聯賽2年「箭尊爭霸戰」24日在國立體育大學射箭場收兵，25日上午10時起，將在原地展開5戰3勝制「至尊盟主賽」G1，由例行賽冠軍協會青年隊，接受季後挑戰賽冠軍寒舍集團挑戰，決定今年至尊盟主寶座誰屬。

去年包辦男、女天團兩項大獎的凱撒飯店隊，今由雷千瑩／林芝渝／呂岱凌捍衛女子天團榮銜；對手是例行賽冠軍協會青年隊陳以芹／蘇思敏／陽亞蓉，例行賽雙方兩度交鋒，是由協會青年隊以2:0（5:4、6:0）獲勝。

比賽結果長江後浪推前浪，已拿下例行賽冠軍的協會青年隊一開賽雖以0:2落後，但小將們沒在怕，先追成2:2，再以4:2超車，終場5:3後來居上，首度登上「女子天團」寶座。

香山高中2年級的蘇思敏說：「比賽時超緊張的，但後來沒想太多，就作好自己的動作就好。」明德高中3年級的陳以芹表示：「勇敢射，相信隊友就是了。」清大1年級的陽亞蓉則說：「風這麼大不可能射很好，就豁出去大膽射囉。」

不讓女將專美於前，協會青年隊許家豪／羅恩／陳致廷，也在0:2後以5:3逆轉勝新竹愛山林鄧宇成／林子翔／韓勻謙，坐上「男子天團」大位，包辦男、女天團榮銜。

國體大新鮮人許家豪說：「風超大，剛開賽狀況不好，我要自己瞄點大膽些，還好後面有抓回來。」文化大學1年級的陳致廷說：「後面亂掉，還好隊友很罩。」埔里高工2年級的羅恩說：「風大成績不好，但比到最後一趟超有信心的。」

協會青年隊教練林芳瑜說：「今天風真的很大，導致時間壓迫性變大，只能不斷提醒他們要大膽出手。」小將越級打怪成功，徐梓益開心之餘謙稱：「運氣似乎是站在青年隊這邊，感覺輪到我們射時風剛好變得比較小一點，哈！」

射下男、女天團後，也讓明天將在5戰3勝制「至尊盟主賽」中，接受企箭元年「至尊盟主」寒舍集團隊挑戰的協會青年隊信心大增。「至尊盟主賽」G2至G5日期為11月14日、15日、21日和22日，地點一樣在國立體育大學射箭場。

(中時 )