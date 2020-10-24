智慧型手機的便利，讓人們下載各式各樣的應用軟體(App)來滿足生活需求，進而創造無限商機。如今，醫界更瞄準APP經濟性、便利性與私密性等特點，準備利用它來拯救人類的性生活。

根據「英國廣播公司」(BBC)引述的研究報告，僅有34%的英國成年人對自己性生活感到滿意，約32%的成年人在「情慾流動」時遭遇障礙。其中，勃起功能障礙為主要問題；研究預測到2025年，將有逾3.22的男性「不舉」。

現年27歲的R君就是遭受這樣「症頭」困擾的芸芸眾生。3年前分手導致他心理受挫，自此「萎靡不振」。他絕望地說道，「無法控制我的身體讓我沮喪。我希望它金槍不倒的時候，它卻欲振乏力」。儘管R君尋求專業醫療協助，但每次療程花費約100英鎊(約新台幣3830元)，讓他大呼吞不下去。

現在，他的心聲被英國醫界聽到了。瞄準APP治療諮詢遠比前往診所求診來得便宜、便利與私密性，醫界研發一款免費的性治療應用程式「藍心」(Blueheart)，旨在解決各人與夫妻間的各種「房事」問題。

透過影音與專業文章的結合，「藍心」讓患者的身體與「情慾流動」建立積極的關係。研發人員強調，長期以來因性功能障礙而求診的患者，遭受周遭親友的「汙名化」，這款軟體就是要撕下人們「有色的眼光」，讓患者可在名譽與治療間「一兼兩顧」。

無獨有偶，臨床心理學家與行為醫學專家布萊爾(Britney Blair)也研發性健康APP「戀人」(Lover)。其中包含各式教學影片與實作課程(如高潮訓練、意念控制與遊戲)，進而解決人們「房事不振」的困擾。

BBC指出，其中一門課程專門解決勃起障礙。該課程為期23天，包含各種訓練與技巧。經600人實驗後發現，約62%的人得以「重振雄風」。布萊爾博士透過她在舊金山的門診，大量蒐集關於性高潮障礙、性冷感與勃起功能障礙的病例，進而完善此一APP。

她強調，性生活健康對人類而言相當重要。臨床上可發現定期而高品質的「嘿咻」，能改善人際關係與生活。如今，透過科技與數據統計，人類可更有效的協助有困難的人「一臂之力」。

(中時新聞網)