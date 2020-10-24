美國總統川普與民主黨總統候選人拜登最後一場辯論會後，福斯的民調，有74%人認為川普表現優異，24%卻覺得拜登較優；但CNN的民調，卻有53%看好拜登、39%挺川普。筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航不禁直言，看美國總統的各家民調，白眼真的會翻到美國去。

周偉航今天在臉書指出，話說回來，之前網路在吵台灣人挺拜登還是挺川普的議題，他並沒有參與，因為他覺得沒投票權的狀況下，分析輸贏對台灣的影響還算正常，但認為挺誰是種道德責任，那就真的蠻無聊的。

周偉航表示，如果要進行思想實驗的話，就應該設定得準確一點，比如「如果你是住在台灣的美國公民，你會挺誰？」，或是「如果你是一般住在美國的美國公民，你會挺誰？」他說，如果字己是美國公民，不管住在哪裡，他可能都會投給另一位自由意志黨的喬根森（Jo Jorgensen） ，因為1.她是JO JO；2.她長得好像星戰的岡根人；3.「我是個機八人」。

網友說：「我是比較期待sanders，如果美國要把目光移回國內搞孤立主義的話，至少要選一個最有看頭的。」、「她是JoJo太好笑了。」、「JoJo裡的美國總統不是大反派嗎？」

(中時新聞網)