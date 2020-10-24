挺中天戶外開講第二場 松山車站廣場現場直擊

面臨新冠肺炎與流感雙重挑戰，公費流感疫苗接種踴躍，但卻供不應求，施打政策大轉彎，暫緩50至64歲健康民眾施打，引發民怨。國民黨文傳會副主委黃子哲出席《挺中天戶外開講》，他認為，民進黨政府不把人民健康放在心裡，如果政府這樣荒腔走板，我們需要一個強而有力監督的力量，他希望中天新聞台還存在，可以跟大家站在一起。

黃子哲今天在《挺中天戶外開講》第二場松山車站廣場中表示，民進黨政府這次在面對流感疫苗，竟然發生短缺。這一次衛福部準備公費疫苗603萬劑，自費的100萬劑，如果是過去可能足夠，可是這一次為什麼短缺，因為今年有新冠肺炎的疫情，所以大家對於這種流行病，比較謹慎、比較緊張，所以大家都去注射。

黃子哲指出，民進黨政府這次是犯了低級錯誤，因為他誤判情勢。2003年有SARS疫情，當年年底流感疫苗就增加了20萬劑，當時的衛生署就預測到，有可能大家會去搶打，所以那一年就多了20萬劑的流感疫苗。如果2003年，我們可以預測到，為什麼2020年民進黨政府竟然沒有辦法預測到，難道是螺絲鬆了嗎？難道你只關心美豬嗎？難道你只關心政治鬥爭嗎？

黃子哲表示，這一次讓大家都去打，結果造成大排隊，又要50到64歲暫時不要打，事實上你根本就打不到。對我們的健康議題，民進黨政府竟然沒有放在心裡。

黃子哲指出，如果政府這樣荒腔走板，我們需要一個強而有力監督的力量，美豬等議題，國民黨會和民眾的權益站在一起，他也希望中天新聞台還存在，跟大家站在一起。

(中時新聞網)