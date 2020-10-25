2020新北文化獎今（25）天上午10時許在鶯歌陶瓷博物館舉辨頒獎，感謝蔡龍進、劉福助、民權劇團及財團法人李梅樹教育基金會4位得獎者對文化化一直以來的貢獻，開場由劉福助演唱〈安童哥買菜〉、〈富麗堂皇新北市〉，到場的新北市長侯友宜聽完後笑容不斷，上台表示：「下次換我唱給你們聽」

侯友宜表示，延續2017新北文化貢獻將，從新北市文化傳承推廣有特殊貢獻藝文工作者致警的精神，2020新北文化獎從藝術到社會、從舊到新，縱橫時空貫穿不同領域，讓新北市具有當代城市美學風貌。

侯接著一一介紹得獎者的作品和特色。他說，蔡龍進先生長期投入在廟宇傳統彩繪，彩繪過的廟宇超過百間，像著名的板橋慈惠宮彩繪門神就是出自他的手，戲稱：「幾乎每天都可以看到他的作品」；劉福助則擅長改編在地戲曲調歌謠，以改編歌仔調〈安童哥買菜〉，將各地風貌及市民生活融入旋律內。

而民權歌劇團的創辨人林竹岸以歌仔戲後場藝術為名，小時候所聽到歌仔戲的音樂，許多都是他的手筆，不僅延續傳統戲曲的特色，更用心推廣，構築跟世代的戲曲生命力；而財團法人李梅樹文教基會會，在新北三峽扎根30年，「用藝術，說土地的故事」不斷推廣美學教育，將美學藝往傳承進新世代及市民中。

文化局表示，2020新北文化獎的4位得獎者，長期著重在工藝、音樂、傳統戲曲及藝文教育等藝術領域耕耘，為新北市建構出獨具生命力的美學城士。

(中時 )