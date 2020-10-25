奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周巨蟹座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺。另外雙子座事業運需要留意，處女座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。
▍牡羊座
開運顏色:深綠色
幸運數字:49
整體運勢★★★★
牡羊朋友下周開始表現出值得信賴與可靠的感覺，讓身處周遭的朋友，感到安心許多，因此奧斯建議要好好把握下周囉！
▍金牛座
開運顏色:暗紫色
幸運數字:68
整體運勢★★
下周金牛朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多！
▍雙子座
開運顏色:紅色
幸運數字:75
整體運勢★★★
下周雙子朋友，情緒上的起伏較大，對於外在的人事物不願敞開內心，面對許多的事情也設下限制將自己封閉了起來，有種將自己封閉起來拒絕外在溝通管道的感覺存在。
▍巨蟹座
開運顏色:天空藍
幸運數字:15
整體運勢★★★★
巨蟹朋友自己處理事情更加的游刃有餘，但卻不輕易將之表現出來，多是自己默默進行，所以則顯得低調許多！
▍獅子座
開運顏色:綠色
幸運數字:42
整體運勢★★★
獅子朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力與將隨之下降許多！
▍處女座
開運顏色:孔雀藍
幸運數字:63
整體運勢★★★
下周處女的朋友，在下周則顯得面對事情都想的提不起力些，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的！
▍天秤座
開運顏色:橘色
幸運數字:35
整體運勢★★★★
天秤座的朋友下周的生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅，又或許是朋友間良好的互動，都讓你下周心情愉悅不少。
▍天蠍座
開運顏色:黃色
幸運數字:23
整體運勢★★★
天蠍朋友下周變的善變許多，並且無法堅持自己目前的目標，對於未來的規劃顯得鬆散許多，奧斯提醒下周增加點行動力囉！
▍射手座
開運顏色:白色
幸運數字:24
整體運勢★★★★
下周射手的朋友下周將會是實際的一周，要多加把握囉！另外需要注意的是下周的物質慾望會提升許多，多避免不要的開銷囉！
▍魔羯座
開運顏色:紫色
幸運數字:99
整體運勢★★★★★
魔羯朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，因此督促自己積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周喔！
▍水瓶座
開運顏色:藍色
幸運數字:07
整體運勢★★
水瓶座的朋友則顯得忙碌許多，手邊事情開始多了起來，也因為如此讓你自己感到些許的疲憊，尤其在工作上會更加明顯許多，別讓自己忙得喘不過氣喔！
▍雙魚座
開運顏色:深粉紅
幸運數字:88
整體運勢★★
雙魚朋友的信心開始動搖，面對過往向來有信心的事情開始不再那麼的堅定，情緒起伏讓周遭的朋友感覺到些許的壓力，要多注意囉！
【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】
(中時新聞網)
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