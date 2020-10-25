不知台灣女性會怎麼看？近期有調查顯示，馬來西亞女性更喜歡有小肚子的「肉感大叔型男」，八塊肌、人魚線肌肉男已經不吃香了。才會受到女性青

據馬來西亞《中國報》報導，海外一個約會手機應用程式「JustDating」調查顯示，53%的女性在受訪時透露，更喜歡身材帶點肉感的大叔型男，而其中多數是來自檳城的女性。她們認為比起健碩身材的男生，有點小肚腩的的更性感，寂寞時還可以像熊娃娃一樣好抱，充滿安全感。

該平台發文指出，這是一項針對女性喜歡的男性身材進行的調查，調查結果顯示，肌肉型男並非女性最愛，甚至大部份的女性都不喜歡精壯的大腿肌，反而是帶點肉感的腿部線條，讓女性更有想要撒嬌的慾望。

其中一個有趣的現象是，「喜愛肉感型男大叔的檳城女性中，有70%都是18歲至25歲的年輕女生，而年紀越大就越偏向喜歡健壯的男生。」。

不過肌肉型男們也不要失望，雖然肌肉身材對檳城女性比較沒有吸引力，但雪隆（Selangor）的女性還是偏愛肌肉運動男的！針對雪隆區女性的調查結果顯示，只有32%女性表示可以接受肉肉身材的對象，「其餘皆對擁有結實大腿、壯二頭肌和翹臀的男生較有好感，尤其是28歲至35歲的上班族女性最愛健壯男。」

此外調查也顯示，柔佛巴魯（Johor）女性有別於檳城和雪隆區的女性，她們最喜歡精瘦型的男生，長髮飄逸還搭配藝術流浪氣息的“浪子男”最受歡迎，多達88%的女性都偏向喜歡這種獨特魅力的型男。

「除了身材，也有半數的女性表示喜歡觀察男性的喉結，尤其是喝水時，喉結上下滾動的樣子特別吸引人。」

看了這份調查結果，有網友打趣說「我要搬去檳城住了」、「偶鐵了心要去檳城發展」；不過也有網友點出現實問題：「現在的愛情已經和錢脫不了關係」、「重點是錢包要有肚腩啦」、「她們愛的大叔都離不開一個特點，就是有錢」。

(中時新聞網)