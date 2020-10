54歲資深藝人高怡平奪下金鐘55《生活節目主持人獎》,18年前為愛淡出螢光幕,和交往3個月的富商結婚生子,坦言小時候在家中排行老二,曾經是個最沒責任感的人,當時從一位被照顧周全的藝人轉而要去照顧自己身邊的人,剛開始有些不習慣,並透露再次回到演藝圈是因為兒子的鼓勵。

不畏金鐘魔咒高怡平得意人生 曝重返演藝圈關鍵只因「他」

高怡平接受《中時新聞網》專訪大方分享自己當時淡出演藝圈以及為人父母的心情,從一位被工作人員照顧周全的藝人轉而照顧自己身邊的人,從什麼都不會也慢慢在生活中學習,像是把衣服洗到染色又或是馬桶該如何清潔這些生活瑣事等等,直到小孩出生後,開始學習成為一位媽媽更多了一份母愛,凡事出發點都會以兒子為主並說:「孩子要孝順就是要健康,這就是給父母最大的回報。」

兒子8、9歲時,突然有天對高怡平說:「媽 You are famous.」高怡平當時不以為意,直到有天和兒子在外用餐時有人上前詢問能不能拍照?更讓兒子堅定的對媽媽說:「See I told you. 跟你講你很有名耶」兒子也好奇的問媽媽怎麼不做主持人了?此時高怡平從兒子的眼中看見原來小孩希望媽媽是好的,不單單在身活中扮演僅僅媽媽的角色而已,但因為高怡平的節目是在華人區在美國無法繼續工作,兒子一聽就說那我們搬回台灣。也剛好台灣的製作單位正和高怡平聯絡,因緣際會下就回來台灣進棚錄了《轉轉發現愛》,而在今年以此節目奪下金鐘55《生活節目主持人獎》。

家庭事業兩得意的高怡平不怕將來疏忽某一角色,並說到:「孩子長大不需要我了,我也想要繼續我應該擁有的,雖然我的第一位置還是媽媽和妻子,但是我也很高興我還是有機會去做我喜歡的事情。」

(拍攝剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)