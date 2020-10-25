原PO嘿咻一半被女友爸媽闖入，對方神劇情反應讓他直呼「永生難忘」。 (示意圖／達志影像)

情侶熱戀時如果「家裡沒大人」，難免想「做愛」做的事，但如果被對方家長撞見，就真的糗大了！就有一名男網友發文透露，某天到女友家，2人趁家人都外出，於是就到房間開戰，沒想到進行到一半，女友的爸媽突然闖進門，還在2人面前「拍手叫好」，嚇得他魂飛魄散。

原PO表示，女友某日打電話給他，說她父母想請他吃飯，原以為是女友懷孕被她爸媽發現，於是膽戰心驚的前往拜訪，到她家後才發現是自己多想，晚餐後，女友爸媽詢問兩人要不要一起出門看夜景，女友竟搶著回答已有其他約會不去，等女友爸媽出門後，2人就在房間裡翻雲覆雨。

沒想只開戰10分鐘，女友的爸媽卻突然開門闖入房間，原PO回憶：「當下和女友彷彿在玩123木頭人，愣住不動約3秒，等回過神他才迅速把棉被蓋上」。更讓原PO傻眼的是，女友的爸爸竟一邊鼓掌一邊說：「太好了！看到化妝桌上有保險套，實在太好了！」，女友的媽媽也在一旁說：「他們很乖，會準備好安全措施，不會亂來吧！」。最後離開前還幫忙關燈關門，神展開的劇情讓原PO崩潰直呼：「太不可思議了！」

不少網友看到PO紛紛笑翻「每個尷尬的故事，都是從沒鎖門開始」、「拍手真的會笑死」、「最狂的是他爸的反應…這以後會有陰影吧！」、「這個爸爸也是夠開放的！換作是我…喔不，我想都不敢想！」。

(中時新聞網)