遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，擁有一票死忠支持者「韓粉」，他的下一步成各界關注焦點，更被點名是下屆國民黨黨主席大熱門。中華公共事務倡議協會理事長、反罷韓團體「打狗事務所」發言人莊為傑表示，無論誰想出來參選黨主席，重點都在「扎根」二字；黨主席江啟臣有現任優勢贏面較大，若韓也想參選必須從現在就要進行扎根。

莊為傑接受香港媒體《中評社》專訪，分析雖然韓國瑜過去每場造勢都人潮洶湧，這些韓粉也具強烈黏著度，但他們不一定具有黨主席投票權，韓的最堅強支持者其實還是黃復興黨部。黃復興黨部影響力很大，前立法院院長王金平跟前總統馬英九角逐黨主席時，就是敗在這。然而，江啟臣在黃復興黨部的支持度上也不見得差，因為黃復興內部也有在「年輕化」，所謂上層「一個口令一個動作」的影響沒那麼深了。

莊為傑指出，無論誰想出來選黨主席，「扎根」都是重點。若韓國瑜想選，那他就更應該努力「扎根」；所謂的「扎根」，除了把眼前的事做好，還得透過團隊與幕僚，跑透全台、深入地方組織系統去了解。反觀江啟臣，擁有補選任期優勢，縱然作為風評兩極，但至少願意且放膽去做，這也正是國民黨目前所需的「轉骨」。

至於黨主席看好誰勝選？莊為傑坦言，理性評估江啟臣贏面應比韓國瑜大。此外，莊也強調，藍軍少壯派應「趕快長大」，否則國民黨將出現很大的斷層；這不僅對黨是極大危機，更將讓台灣痛失有力反對黨。

(中時新聞網)