劉錚、周儀翔兩名台灣好手24日在場上展開先發對決，結果效力上海大鯊魚的劉錚拿下9分、7籃板及4助攻，周儀翔則有10分、4助攻與3籃板，不過此役決勝關鍵卻在最後讀秒階段，北京首鋼最後以102比99險勝上海大鯊魚，拿下本季第2勝(1敗)。

打完前3節，上海仍以79比70領先，但在末節，北京逐漸追近，更靠方碩最後關頭三分命中，取得97比96超前，接著劉錚發生掉球失誤，讓北京靠著周儀翔、翟曉川4罰俱中拉開，儘管上海仍想追上，周儀翔最後3.4秒兩罰中1穩住勝局。

本季少了林書豪助陣的北京首鋼，目前外援都還沒報到，只能續用全本土陣容應戰，幸好24日除了翟曉川拿下22分、15籃板的雙十表現，方碩也替補貢獻19分、11助攻，丘天17分，劉曉宇15分，從深圳跳槽來的李慕豪11分、4籃板。

上海24日則以外援弗雷戴特27分最高，董瀚麟也有16分、11籃板，可惜上海另外一名外援鄧蒙仍然不受重用，只打10分鐘、拿下5分，本季場均只有6.8分，或許上海應該考慮更換外援因應，目前上海戰績2勝2敗，排名已落到第9。

(中時 )