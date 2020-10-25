美國大選進入最後割喉時刻，兩大陣營互揭瘡疤不手軟，然而美國國防安全合作局（DSCA）日前表示，國務院批准售「海馬士系統」等3項18億1,130萬美元對台軍售案。對此，台灣大學心理系名譽教授黃光國則直言，美國就像是禿鷹，永遠在旁邊看怎麼做對他最有利。

在美中對抗情況下，美國猛打台灣牌，大陸則以軍演作為回應。近日美國國防安全合作局（DSCA）表示，國務院批准售「海馬士系統」等3項18億1,130萬美元對台軍售案，總統府則表示，此舉有助台灣強化防衛戰力的現代化，同時提升不對稱戰力。

據《中評社》報導，黃光國表示，「美國就像是禿鷹，永遠在旁邊看怎麼做對他最有利，所以一直要我們買武器，還要台灣變成豪豬，讓獅子不能來吃，但要美國幫忙打仗這不要想。以現今局勢發展，美國霸權很快會衰落，我們不要跟著美國起舞，不要替美國帶來兩岸的戰爭。」

另外，黃光國也批，「處在『中西文明夾縫』中的台灣，卻因為政治人物的缺乏遠見，一昧的依賴美國，而把台灣帶到今天『進退維谷』的窘境。」

(中時新聞網)