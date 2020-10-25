近日六合夜市慘淡人潮引發熱烈討論，話題也延燒至PTT。一名當地網友就PO文分析問題所在，不少鄉民紛紛附和「沒救了」、「很快就倒了」，更有人直言「完全是自作孽」。

網友在PTT高雄版PO文表示，朋友的公司在六合夜市辦活動，自己探班的同時就想說順便逛一下，但一踏入後才發現「怎麼慘成這樣」。他表示，一個位在市中心蛋黃區，有捷運又有火車站的夜市，逛來逛去碰到的卻都是朋友公司的同事，但自己也不怎麼難過，只覺得活該。

原PO表示，六合夜市的例子簡直可以上教科書，他指出，六合夜市不想辦法提升品質爭取客源，完全把客群設在國際觀光客與陸客上，完全不在乎本地人，結果因為疫情緣故，導致遊客沒辦法來，當地人也不願意去，難怪生意不好。

原PO分析，六合夜市相當沒特色，既沒有好吃的，例如瑞豐夜市的地瓜球；也沒有好玩的，彈珠檯三局100，還不如去夢時代裡面吹冷氣打；更沒有好買的，完全不知道該逛什麼。

原PO說，六合夜市如今慘淡，看租金能不能降一些，讓攤販賣東西實惠點看還有沒有救。

鄉民也紛紛留言：「大家瘋國旅還沒人去，就知道問題在哪了」、「只想坑殺觀光客，當地人不願意去，真的早晚GG」、「已經定型專賣觀光客，疫情不緩解真的沒救」、「士林夜市也有類似情形，但至少沒那麼誇張」、「最近去六合只會吃紐西蘭牛排館...」、「蝦仁臭豆腐收起來之後就沒去過了」、「完全是自取滅亡」、「高雄夜市這麼多，六合賣這麼貴，CP值超低」、「真的毫無特色」、「建議提早收攤」。

(中時新聞網)