音浪、沙灘配美食！基隆海島電音趴大成功，林右昌允明年也會辦。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

音浪、沙灘配美食！基隆海島電音趴大成功，林右昌允明年也會辦。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

音浪、沙灘配美食！基隆海島電音趴大成功，林右昌允明年也會辦。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

說到基隆絕對不止有美食，現在更有沙灘美景配上金曲陣容的大卡司，以一波波音浪激盪旅客的身心靈，帶來絕妙新滋味，基隆市和平島海島電音趴在24日登場，活動邀請到第27屆金曲獎「最佳新人獎」得主謝震廷等大卡司陣容供民眾享受，現場湧進萬人齊聚，市長林右昌除辦起DJ刷盤手，痛快隨音樂搖擺，更允諾明年夏天市府也會舉辦這樣熱鬧的活動，讓大家感受不一樣的基隆。

對於第一次在舞台上客串DJ刷盤的體驗，林右昌說，自己有點緊張，但可以展現音樂的變化，的確很值得嘗試，難怪那麼多人喜歡電音趴，此外在海邊舉辦海島電音趴的感覺「非常棒」，大家在沙灘上隨著熱門音樂起舞，在假日的夜晚盡情享受基隆海港風情，真是令人著迷。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，這次主打的「海派浪漫」，就是要讓更多人知道基隆人的生活方式，除了在正濱漁港色彩屋辦理的光雕，這次更舉辦電音趴活動，希望讓大家知道，基隆不只有好吃的美食，更有精彩好玩的活動。

現場除了有音樂饗宴，更有文創市集精彩萬分，林右昌更在其中挑飾品、買禮物送給夫人，可見得海島電音趴如此投入、放鬆，且令人滿意。

(中時 )