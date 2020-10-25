近日全聯推出芋頭布丁蛋糕，廣受消費者好評，更有人稱是全聯有史以來最好吃的甜點，一名女網友PO文表示，自己跟風買回家後，打開包裝，看到盒子底部，直呼「真的很有誠意」，網友也忍不住說「太貼心了」。

女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》PO文表示「全聯新蛋糕，我真心覺得很有誠意」，她表示，首先外包裝就有提把，拿取相當方便，回家拆開後，更發現盒子底部附上了滿滿的餐具，叉子、刀子跟盤子一應俱全，甚至還多送一根金色蠟燭，讓兒子生日快樂歌唱得相當高興。

原PO表示，全聯新推的香芋布丁蛋糕不僅好吃，內附刀叉盤子甚至還有蠟燭，實在太貼心 (圖／我愛全聯-好物老實説)

原PO表示，不僅設計有誠意，就連蛋糕本身也相當好吃，而且只賣129元，自己還是在打6折的時候買到，等於一個不用80元，實在太划算，連小孩都開心。她說，唯一的缺點，就是自己覺得蛋糕本身偏甜一點點。

網友也紛紛留言：「連蠟燭都有，未免太貼心」、「唱好多次歌感覺好划算 XD」、「這個真的好吃」、「以這價位來說真的無可挑剔」、「我也覺得蛋糕好吃，只是真的有點甜」。

(中時新聞網)