桃園市政府青年事務局攜手龍潭商業發展促進協會，24日於菱潭街興創基地辦理「光圈菱潭—比YA又比讚」3週年系列活動暨願景展，其中「好久不見龍潭行動願景展」持續至11月1日，邀請民眾一同歡慶菱潭街興創基地邁入三週年！

倚鄰龍潭大池畔的菱潭街興創基地是桃園地方創生的指標之一，由地方青年主動集結響應，共同將荒廢十多年的舊第一市場美食街進行活化、整修，改造成擁有多元文創店家及豐富活動的青年創意街區。

今年，透過青年局的「青年投入永續發展行動計畫」，以「四季城光：野菱滾動外擴計畫」為主題，將菱潭街的能量從街區、龍潭大池、鍾肇政文學生活園區外擴到三和社區的人文地景，並結合在地節慶規畫成數個體驗遊程，進而帶動外地民眾認識、探索及回饋到菱潭街的消費支持，促進文化體驗經濟發展。

在為期七個月的計畫過程中，除了帶領由地方青年組成之「野菱文化工作隊」進行城區訪調、整理及串連景點外，也與台北商業大學創意設計與經營研究所之師生合作，共同以龍潭之客家母親花「魯冰花」為主題，打造多樣文學創意商品，藉此將遊程與商品進行整合，帶動青年投入，形成產、官、學合作的文化經濟產業鍊，促進地方真正達到創生的可能性。

青年局長顏蔚慈表示，菱潭街是市府跨局處整合，支持在地青年活化老城區的桃園亮點，逐步打造成台三線的珍寶，每一年生日都有不一樣的光彩。3週年慶特別透過「龍潭行動願景展」空間，呈現閒置地下室重新翻修的新面貌，展示「Long Time No See」好久不見的龍潭視角，以及賦含龍潭印象的文創商品，未來將結合桃園青年設計發展及USR大學社會責任實踐計畫，共同點亮龍潭的四季城光。

(中時 )