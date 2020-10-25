「路透社」報導，阿富汗首都喀布爾市區西部的教育中心「Kawsar-e Danish」，24日遭受自殺炸彈客襲擊，至少13人死亡、30人受傷。由於阿富汗叛軍正與政府官員於卡達進行會談，試圖簽署和平協議，讓這波恐攻時機顯得格外敏感。目前塔利班發言人已在推特上否認策劃攻擊。

內政部發言人阿瑞安表示，該名自殺炸彈客在該教育中心外的街道引爆炸藥。目前已找到13具屍體，並有30人送醫治療。他悲觀地補充，死亡人數恐再上升。

這起爆炸案發生於喀布爾西區，居民多為什葉派信徒，過去為「伊斯蘭國」(IS)的主要攻擊目標。2018年該區域也發生過恐攻，當時另一間教育中心也是受到自殺炸彈的攻擊，並造成數十名學生的喪命；今年5月，自殺炸彈客則襲擊1間婦產科診所，造成包括母親與嬰孩在內的24人死亡。

「路透社」指出，雖然阿富汗的暴力攻擊事件依舊頻傳；但美國總統川普仍鐵了心要撤出美軍。美軍離開後，當地安全部隊如何繼續維持秩序，成為當地政府統治能力的最大挑戰。

(中時新聞網)