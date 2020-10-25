為回饋鄉里送愛心，位於桃園龍潭的龍元宮24日上午9時辦理重陽節敬老尊賢活動，凡109年度間參加點燈活動、且年滿70歲以上的信士，皆可到廟裡領取1000元敬老金，今年預計發放5802人。

龍元宮主委林錦浪表示，龍元宮自1997年以來，連續24年將年度結餘的香油錢，當作敬老金發放給70歲以上長者，成為每年代表公益活動之一。且林本身也是義消成員，平時積極參與地方救災及工作，年初時還曾發放次氯酸水供民眾及消防人員使用。

本次重陽敬老關懷活動由龍元宮發起，龍潭義消中隊長翁德盛及龍潭宣導分隊長黃雪美率領義消及防火宣導隊共同協助，以表達對長者的關懷外，更彰顯崇高敬意。

第4大隊大隊長戴明杉表示，義消利用本身工作之餘加入搶救災害及防火宣導，善心之舉實屬難得，還利用周末假日期間，協助於地方公益活動及事務，值得鄰里嘉許。重陽節大家除了表達對長者的敬意外，也希望民眾能為默默努力付出的義消給個肯定。

(中時 )