被孩子惹火的時候，家長的氣話時常傷到孩子心理，但這位小弟弟似乎完全不怕，反而讓媽媽哭笑不得。一對小兄弟惹火媽媽，氣得媽媽破口大罵「你們都是我撿回來的」，未料不知死活的弟弟回了一句話，讓一旁正在喝水的爸爸噴水大笑，媽媽當場臉黑。

網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出朋友貼文，表示有對兄弟，哥哥先惹媽媽生氣，被媽媽罵「你是我撿回來的」，沒多久後換弟弟惹事，氣炸得媽媽也一樣罵「你也是撿來的」，沒想到不知死活的弟弟竟然回一句「所以媽到現在還是處女囉」，讓一旁喝水的老爸當場噴水。

弟弟的回答讓在喝水的爸爸當場吐水、媽媽臉黑 (圖／爆廢公社公開版)

社團成員看到後也笑翻：「這家人也太幽默」、「該不會等等爸爸也是撿來的吧」、「弟弟的求生意志太低了…」、「想知道弟弟還活著嗎」、「爸爸受傷最深」、「撿到槍的弟弟」、「這媽媽早晚被兩兄弟氣死」、「我覺得中槍的是爸爸耶...」。

(中時新聞網)