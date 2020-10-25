美國洛杉磯第5台(KTLA)報導，路易斯安那州亞森松教區的1名11歲少女，日前走入當地急診室求診。女童雖然表示自己只是單純腹痛，但醫生檢查後發現女孩竟遭「搞出人命」，而「兇手」就是急診室外開車的蘿莉控大叔。

報導中指出，現年34歲的桑切斯（Wendell Sanchez）開車載著小女孩前往急診室求診，並要「小蘿莉」自行走進急診室求助，而他則大喇喇的在車上「靜候佳音」。

女童雖然謊稱自己只是肚子痛，但看診的醫師「眉頭一皺，發現案情並不單純」。幾番詢問下，女孩回答的支支吾吾，不過仍遭醫師成功「突破心防」。當醫生發現「兇手」就是急診室外開車載她來的大叔，馬上通報警方有人涉嫌與未成年少女發生性行為。

儘管桑切斯看到警方身影便嚇得汽車逃亡，躲到鄰近的1間公寓，卻仍舊法網難逃而遭警方在公寓陽台捕獲，員警還在大叔身上搜到毒品。

蘿莉控大叔最終面臨「一級性侵罪」、拒捕、持有管制危險物質與吸毒用品等多項罪名。目前桑切斯羈押在亞森松教區監獄，法官裁定以54萬美元交保(約新台幣1546萬元)。

(中時新聞網)