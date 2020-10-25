美國總統大選受到全球媒體關注，而近來美媒傳出拜登之子的電郵門案件，該起事件引發台灣媒體熱烈討論，認為該爆料就是這次美國大選的「十月驚奇」。名嘴吳子嘉認為，電郵門一事恐是俄羅斯在背後操控，並指出，川普政府欲從歐洲撤軍，以及中美關係惡化，俄羅斯都是最大的得利者。

吳子嘉23日在政論節目《關鍵時刻》中表示，關於電郵門，以川普的個性，他知道這件事情早打了。他指出，這件事情誰是最終的得益者，就是他做的，且因為美國選舉中俄等大國會介入，因此之前福斯新聞台就問川普的私人律師朱利安尼，而當時他回答不是。

吳子嘉分析，這是一個長期的布局，因為2019年4月份的時候拜登還沒成為候選人，當時他甚至還準備要退休。吳子嘉直言，川普做不出來這個事情，他認為是有外國特工介入，「普丁的可能性比較大」，這件事情普丁沒有晚布局，「2019年4月份就丟了」，問題是在於發酵的時間點是什麼時候

吳子嘉認為，幫助川普勝選，俄羅斯可以得到最大利益，因為川普和歐盟關係很差，且美國和歐盟領袖德國關係惡化，還打算撤離駐軍，如果美軍撤離，俄羅斯得到最大利益；中美關係惡化，俄羅斯也能從中得益，因為他們可以賣天然氣、石油、軍火給中國大陸。

吳子嘉指出，普丁也表態了，說俄羅斯不需要和中國大陸成立軍事聯盟，且兩國間已經有非常深厚的友誼，在軍事科技上可幫忙，還強調美國不能繼續做世界老大。也因此，美國也開始討好俄羅斯，「所以你看到普丁變成能夠喬世界大局的關鍵人物」。

(中時新聞網)