18號颱風「莫拉菲」已於今（25日）凌晨2時生成，預測朝西移動，通過菲律賓中部進入南海。雖此颱風對台灣沒有直接影響，但很可能帶來水氣，影響東半部，估周三東北風又增強，周四開始轉低溫，最冷19度。

據氣象局資料顯示，25日2時的「莫拉菲」颱風中心位置在北緯13.6度，東經127.6度，以每小時22公里速度，向西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

今日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部及大臺北山區可能出現零星偶陣雨，南部地區晨間偶爾有些飄雨機率；氣溫方面，除了高雄低溫有24度左右之外，其他地區低溫19至22度間，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫24至26度，新竹以南及台東則是27至31度。

紫外線方面，今天各地均為中量級至高量級。空氣品質方面，明天東北季風稍減弱，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物較易累積，且午後受光化作用影響，須留意臭氧濃度上升；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣象局表示下周一、二東北風減弱，各地大多為多雲到晴，但到了周三東北風又增強，下周四起至周六，迎風面的北部及東半部地區降雨機率增高，有局部短暫雨，至於降雨的強弱要視到時南方是否有熱帶系統提供水氣而定。其他地區為多雲。氣溫方面，各地轉涼，尤其到了下周末，中部以北及東半部低溫僅19至21度需多注意氣溫變化。

(中時新聞網)