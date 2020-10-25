從海鮮起源地美國路易斯安那州取經的「KISS CRAB紅唇蟹美式手抓海鮮」，遵循用蒸煮方式保留海鮮的原汁原味，將傳統「肯瓊醬」的口味調整得不那麼重鹹，再加入三款自行研發的醬料：「獨家韓式釜山風味辣醬」混合韓國紅辣粉、台灣老薑、蒜苗等，辣味層次豐富；「明太子香蒜奶油風味醬」以奶油醬汁為基底，加入明太子，營造出濃厚滑潤口感；以及用義式香料與番茄打造的清爽「義式西西里風味茄紅醬」。由於醬料給得一點都不手軟，所以當服務人員用桶子將海鮮倒入盤中時，醬料不但會像火山熔岩般流瀉，食材也更能完整蘸覆醬汁，十分夠味。
海鮮品項上，店家也下足苦心，撇開季節性的霸王級麵包蟹與高檔的波士頓龍蝦不說，即便是蝦子，也精選味甜的「南美甜白蝦」、鮮味濃郁的「南洋小草蝦」、Q彈的「根島生態蝦」，以及能大口吃肉的「野生海大蝦」，呈現不同層次的風味與口感。
KISS CRAB紅唇蟹美式手抓海鮮
電話：(03)426-6878
地址：桃園市中壢區九和一街6號
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(中時新聞網)
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