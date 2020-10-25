曾在日本習藝的「食指大丼丼飯專賣」料理長陳佳煌，將整套傳統日式定食立體化，堆疊成兩層，甚至三層的直立式丼飯，看著就讓人驚豔。他秉持著「浮誇卻不失本位」的原則，對口味也很要求，除了在基隆、大溪、東石、南方澳等漁港有合作的漁船產地直送本港海鮮外，也採購遠洋漁獲，讓店內價格擁有極高的優勢。

令人嚇到吃手手的人氣料理「松葉蟹二段丼」，能吃到一整隻日本松葉蟹，店家在客人點單後才現抓、現殺、現蒸，取出蟹黃與蟹膏做成炒飯放在下層，並搭配已經貼心剪開的蟹腳；上層則是混入蟹肉的小農有機生菜沙拉，蓋上蟹殼霸氣十足！炒飯嘗來香鬆夠味，豪邁地挖出蟹腳肉入口，清甜滋味便在嘴裡漫開。

上層是迷你鰻魚飯，中層是鋪著海膽、黑鮪魚、鮭魚卵的壽司飯，下層為沙拉的「海神三段丼」，是超奢華的味覺饗宴。（780元）（圖／于魯光攝）

有趣的是，丼飯底層還藏入溫泉蛋，客人除了能用日本岩燒海苔夾飯或食材品嘗，也可直接將附餐味噌湯倒入飯中變成湯泡飯，並把蛋拌入飯中的特色吃法。

「滿滿高潮蜆湯」使用500公克的蛤蜊與柴魚高湯慢煮而成，超濃的海味讓人就像在喝蜆精一般。（180元）（圖／于魯光攝）

食指大丼丼飯專賣

電話：（02）2838-5689

地址：台北市士林區士東路336號

「食指大丼丼飯專賣」從外觀到用餐區，都充滿日式氛圍。（圖／于魯光攝）

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(中時新聞網)