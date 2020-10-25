原本在萬華巷弄擺攤賣飲料的老闆大頭，因為愛吃南部的海產粥，便跟總鋪師舅舅鄧師傅請益並自行研發，開設了「萬華海鮮粥舖」。雖名為海鮮粥，但其實賣的是南部傳統「飯湯」──將白飯放入碗中，再放上汆燙過的海鮮、淋上用魚骨熬製高湯即完成。大頭將高湯加以改良，除了魚骨之外，還加入雞骨、豬骨與大量的蔬菜，湯頭會略帶點宛如大骨湯的濃稠感，味覺層次也較豐富。
店家為符合北部客人的喜好，海鮮料先放入高湯中煮至半熟，再倒入米飯一起滾，不只讓湯頭多了海鮮的鮮甜味，飯粒能同時吸附湯汁精華，口感也不會太硬。
「『品質』是王道，我堅持用好的食材，不管是在新鮮度、尺寸等，都要讓客人看了驚喜、吃了驚豔。」大頭說。店裡也備有醬油與哇沙米，加上灑在粥上的芹菜與蒜頭酥，完完全全是南部標配吃法，讓不少北漂的客人一碗解鄉愁。
萬華海鮮粥舖中和景安店
電話：(02)2249-6099
地址：新北市中和區景安路50號
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(中時新聞網)
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