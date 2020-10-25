將泰國流水蝦文化帶進台灣的「泰甘蝦精緻流水蝦」，在用餐桌邊打造了不鏽鋼水道，讓客人不需起身、即可自己拿長夾子動手抓蝦，活跳跳的泰國蝦抓起後，立即放入冰桶十五秒鐘使之凍昏，就可以上爐烘烤。用小火邊烤、邊在蝦身灑上鹽，等蝦子變色後剝殼入口，鮮甜爽彈的現流美味，讓人立馬轉身多抓幾隻！此外，還提供包括拌入胡椒、香而不嗆的的「胡椒蝦」，以及帶有蒜香的「蒜蓉蒸蝦」等蝦料理吃到飽，同樣都是點單之後才抓蝦烹煮，鮮度一等一。

拌入中藥房特製胡椒粉的「胡椒蝦」，香味誘人卻不會嗆辣。（圖／于魯光攝）

「蒜蓉蒸蝦」的蒜味，多一分太過、少一分太淡，完美襯托出蝦的鮮味。（圖／于魯光攝）

別以為只有這樣！店內還設置海鮮自助吧台，每天從屏東產地直送的珍珠石斑、澎湖空運來台的帶殼牡蠣、雲林台西的文蛤等食材，客人都能無限量取用烤製；還有椒麻雞、打拋豬、椰汁西米露等泰式風味的熟食料理，以及現點現做的骰子牛肉、烤安格斯牛板腱肉片、手捲等，和吃到飽必備的各式飲料、冰淇淋，不需加價就能吃好吃滿。

用鹽焗方式烘烤的「烤珍珠石斑」，肉質細緻，還保留了甜美肉汁。（圖／于魯光攝）

「檸檬蝦」醬汁中的檸檬與金桔酸味，能平衡吃了太多蝦子之後的膩感。（圖／于魯光攝）

泰甘蝦精緻流水蝦

電話：(03)577-0988

地址：新竹市東區世傑路98號

價格：每人899元＋10％

裝潢帶有泰式風情的「泰甘蝦精緻流水蝦」，用餐空間十分寬敞。（圖／于魯光攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)