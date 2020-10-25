網路上暴紅的「悠鱻．麵線」，以一碗集結白蝦、帶殼鮑魚、小卷、鮮蚵、海蝦仁、蛤蜊的「痛風麵線」打響名號，但反骨的老闆輝哥想呈現的，不只是驚人的賣相，而是要用真正好的口味來留住客人。因此，除了嚴選東石鮮蚵、基隆坎仔頂海蝦仁等新鮮食材外，湯頭則依黃金比例混合每天煮海鮮與滷大腸的湯汁，搭配柴魚、香菇、蒜酥等製成，上桌前再加入新鮮蒜泥與自家調製的醋提味。由於考量到海鮮主食的滋味較清爽，因此湯頭的口味調得略重，吃完才不會覺得過於清淡或沒味道。

加入北部少見的酥炸蝦猴，喀滋的香脆口感為「蝦味鱻麵線」增添食趣。（130元）（圖／施岳呈攝）

用培根牛與雪花牛製作的「特盛牛麵線」，油脂與肉香讓麵線的層次更豐富。（120元）（圖／施岳呈攝）

全新推出的不勾芡「真．痛風麵線」，客人點單後現煮，完全用那一碗海鮮所煮出的精華原汁作為湯底，喝起來甘甜且充滿海味，能吃到食材尚青的滋味。有趣的是，店裡還有針對節慶推出期間限定版的口味，像是過年前夕的「魷魚螺肉蒜麵線」，端午節則有湯頭喝起來帶有粽香的特色款，賦予平凡無奇的麵線全新風貌。

「轟炸大魷魚麵線」結合麵線與夜市的烤魷魚，老闆輝哥還會貼心地先讓客人拍完照之後，再端回去裁剪成適合入口的大小。（150元）（圖／施岳呈攝）

悠鱻．麵線

電話：0955-705-416

地址：台北市萬華區西園路一段221號

小小一間的「悠鱻．麵線」，可是擁有大大人氣。（圖／施岳呈攝）

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(中時新聞網)