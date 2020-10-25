【1】美軍機飛越台灣北部 我否認

美媒報導，美國空軍證實，作為行動情報、監視和偵察任務的一部分，一架RC-135W電偵機曾於21日飛越台灣北部。不過，我空軍司令部昨表示，經查詢10月21日並無美軍相關軍機飛越台灣本島上空。

【2】水荒 本島首座海淡廠明年啟用

極端氣候，讓過去貴桑桑的海水淡化重獲重視！經濟部水利署近日將招標新竹海淡廠工程，預計明年2月完工，每日把1.3萬噸海水轉成清水，供民生使用，這將是本島首座民生海淡廠。官方也將以「買保險」角度，重新評估海淡廠計畫，希望未來缺水，每日全台能有20萬至30萬噸海淡水供應。

【3】進入準戰爭邊緣 趙建民列8證據

兩岸發展研究基金會董事長丁守中昨提出，當前兩岸兵凶戰危，陸方說只要回到「一個中國」什麼都可以談。故他向兩岸領導人建言，兩岸比照當年東西德「一國兩府」(one nation two states)模式，在相互承認現實基礎上解決目前僵局。文化大學社科院院長趙建民則列舉了8個證據，認為兩岸正面臨「準戰爭邊緣」。

【4】肉攤旁開咖啡廳 翻轉髒亂形象

傳統市場過去總給人又髒又臭、打烊後黑濛濛一片的感覺，不過，基隆市暖暖區源遠市場角落口有間「小市場咖啡」，與生鮮肉類攤販並行營業，夜晚仍燈火通明，也因此聚集許多遊客前往打卡朝聖，打破民眾對傳統市場的既定印象。

【5】蔡依林加場秒殺 Long Stay高雄備戰

蔡依林（Jolin）原訂5月在高雄巨蛋開唱，受到疫情影響暫緩，先前宣布演唱會重啟，她將於11月20、21、22、27、28、29日在高雄巨蛋舉辦「UGLY BEAUTY 2020世界巡迴演唱會」，唯一加場的11月20日演唱會門票24日開賣，1萬張僅2分鐘就秒殺，高雄6場屆時共吸引6萬人朝聖，票房粗估吸金3億2400萬元。

(中時新聞網)