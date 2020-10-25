大聯盟第一戰將要換人了嗎，道奇外野手貝茲(Mookie Betts)在今年季後賽的活躍，讓官網記者發文讚嘆，認為他的戰力或許可以和天使隊「神鱒」卓奧特(Mike Trout)一較高下了。

官網引述一位美聯總管的看法：「卓奧特是世界最強、最穩定的棒球員，即使他30歲就退休也有機會進入名人堂。」另一位國聯總管說：「所有對貝茲的讚譽都是實至名歸，但卓奧特毫無疑問是棒球史最強的選手。」

根據幾位總管的看法，他們認為貝茲、卓奧特都很強，但不適合爭奪一日之長短。卓奧特被業界評價為活生生的傳奇人物，將來可與「球神」貝比魯斯(Babe Ruth)、「球聖」泰卡布(Ty Cobb)齊名，不是貝茲或是其他人可以相提並論的。

貝茲是十八般武藝精通的天才，籃球、桌球、保齡球的高手，在右外野拿過4次金手套，論出身他還是英國王妃梅根的遠親。卓奧特生涯只打過3場季後賽，貝茲則是真正經歷過10月戰場的考驗，擁有奪冠DNA的人。

卓奧特在中外野只有入圍而從未獲得金手套，長相和性格也無突出之處，他的綽號「小鬼」(Kiiiiid)說明他只是個很會打球的胖大男孩。不過大聯盟終究還是崇拜強打者，業界認為這類選手的老化較慢，追求歷史紀錄也更有優勢。卓奧特現年29歲，貝茲28歲。

(中時新聞網)