兩岸情勢緊張，就怕戰火一觸即發。昨（24）日晚間11時許，台南傳出戰機起飛的巨大聲響，引發民眾熱議，也有不少人紛喊國軍加油。對此，台南市南區大忠里里長許智雄表示，是軍方正常演訓時間。

臉書社團「台南爆料公社」有網友指出，晚間11:05，台南中西區有幾架戰鬥機飛過上空，不知道發生什麼事，另有人表示「「我耳朵沒聽錯吧？剛剛又有緊急起飛嗎？」

近期共機頻頻擾台，不少人覺得可能又跟共機有關，「對岸不來亂，飛行員也不會無聊到這時間飛上空吧？」「這個時間戰機起飛非常不尋常」「剛才11:10分有2架飛機從安平上空飛過」「嘉義有兩架降落」「剛剛IDF 2台」。

不少網友也體恤國軍辛苦，「剛才在金華路有聽到戰機飛過的聲音，國軍加油，謝謝你們保護我們」「沒有他們你能安穩的發這個廢文嗎？」「應該是保護我國安全」「該慶幸飛頭上過的還是我們空軍的飛機」。

大忠里里長許智雄則在社團內澄清，「現在飛行！！據瞭解軍方正常演訓時間為07:00~22:00，請各位體諒支持辛苦的國軍，捍衛臺灣為你我的安全而努力」。不過詳細情形為何，仍有待軍方說明。

台南市南區大忠里里長許智雄表示，是軍方正常演訓。（圖／摘自台南爆料公社）

台南深夜傳巨響，疑戰機緊急起飛。（圖／摘自台南爆料公社）

(中時新聞網)