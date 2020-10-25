新黨榮譽主席郁慕明日前赴大陸出席紀念台灣光復75周年學術研討會。對於現今台灣兩岸局勢發展，郁慕明認為，現在民進黨政府執迷不悔，勾結外國勢力反中，這是不對的！兩岸都是一家人、中國人，年輕人不應淪為「台獨」政客的馬前卒。

大陸中央22日在北京釣魚台國賓館舉行「紀念台灣光復，推進祖國統一」紀念台灣光復75周年學術研討會。郁慕明特地從台灣飛到北京參會，對於大陸舉辦紀念台灣光復活動一事，郁慕明認為，沒有上一代祖輩父輩八年的浴血對日抗戰，哪有後來的台灣光復？

郁慕明23日更在臉書發文表示，日前出席在北京釣魚台國賓館舉行的「紀念台灣光復，推進祖國統一」研討會，他特別表示，正是因為今天許多大陸同胞祖輩的犧牲，才使台灣得以脫離日本殖民。台灣光復源於三千萬中國軍民浴血抗戰，台灣兩大黨妄想將「台灣光復」與大陸切割，甚至拿來對抗大陸，這是非常錯亂的！

郁慕明強調，他也在接受媒體訪問時說，現在蔡英文當局執迷不悟，勾結外國勢力反中、仇中，綁架台灣人民與大陸為敵，年輕人不應淪為「台獨」政客的馬前卒。大家應該站出來，效法美國越戰時期的反戰運動，我們不為蔡英文「聯美反中」的路線與同胞作戰，因為台灣與大陸本來就是一家人、都是中國人！

(中時新聞網)