美國一名女子因為耳朵感染，吃醫生開的抗生素和止痛藥後，皮膚大量冒出大大小小的水泡，佈滿全臉、四肢接著蔓延全身，送醫後在燒燙傷病房住了12天，醫師查出她患有罕見疾病「史帝芬強生症候群」，是藥物導致的嚴重過敏反應，即使康復出院，身上仍留有大面積的燒燙傷疤痕。

她吃抗生素全身冒水泡潰爛、五官融化 崩潰「像千萬隻火蟻咬」 。(翻攝自Rachel A. Carey臉書)

《每日郵報》報導，德州38歲女子瑞秋（Rachel Carey），因服用醫生開的抗生素及止痛藥乙醯胺酚（Paracetamol），隔天發現頸部冒出水泡，但想說過去也吃過一樣的藥，讓她並未多想，然而水泡的範圍漸漸擴大，從脖子擴散到臉部，嘴唇、眼睛鼻子都腫脹變形，五官像融化一樣看不清楚，她形容自己全身像被千萬隻紅火蟻啃咬一樣，痛到無法忍受，跑了3次醫院急診，直到第4次院方才讓她住進燒燙傷病房。

醫師檢查發現，瑞秋是得了罕見疾病「史帝芬強生症候群」（Steven-Johnson Syndrome），一種由藥物引起的嚴重過敏反應，導致全身表皮細胞死亡，皮膚大範圍剝落、壞死、會陰部糜爛、眼結膜紅腫等。

經過治療後瑞秋已經康復出院，但身上卻留有像怪物一樣的疤痕，讓她崩潰。同時瑞秋也呼籲院方提升專業知識，不該讓她跑了四趟，等症狀都嚴重了才住院。

(中時新聞網)