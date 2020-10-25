I’m locked in!



Won’t let em knock me off my pivot.



Live and Learn. — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) October 24, 2020

《HoopsHype》近日發推詢問「請寫出10年前你最不喜歡球員的名字，與你現在最討厭球員的姓氏」，沒想到前國王總教練喬治卡爾直接回推寫著，「迪馬可斯考辛斯！」徹底表達卡爾對於考辛斯的多年不滿，當然直接換來考辛斯發推回嗆。

「我保持全神貫注，」去年休兵期遭逢左膝十字韌帶撕裂重傷，導致今年2月遭湖人釋出，錯失奪下生涯首冠機會的考辛斯發推表示，「我絕對不會被他們攪亂我的重心，一邊生活，一邊學習！」儘管並未指名道姓，但考辛斯擺明回嗆。

畢竟自從2015年第5順位被國王選上後，考辛斯生涯初期都跟教頭爆發過衝突，除了造成韋斯特法爾、史馬特兩名總教練先後遭到開除，更在2014到16年期間，跟當時擔任國王總教練的喬治卡爾衝突不斷，甚至考辛斯還在比賽時怒罵卡爾。

儘管近年來考辛斯受到傷痛不斷的困擾，無論在個性或脾氣上都有改善，但因他的腳跟阿基里斯腱與膝蓋十字韌帶都受過傷，讓他能否重新找回場上威力備受質疑，如今也又陷入乏人問津窘境，最有可能跟他簽約的球隊還是上季找他的湖人。

(中時 )